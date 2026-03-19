Terremoto oggi 19 marzo in Friuli scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1 avvertita in provincia di Udine

Oggi, 19 marzo, alle 11:28, in provincia di Udine si è verificata una scossa di terremoto con una magnitudo stimata tra 3.6 e 4.1. La terra ha tremato in diverse zone della regione Friuli, causando percezioni da parte della popolazione. Nessun danno immediato è stato segnalato, e le autorità stanno monitorando la situazione.

Terremoto in Friuli: alle 11:28 di oggi, 19 marzo, una scossa di magnitudo 3.6-4.1 è stata avvertita in provincia di Udine. Al momento non sono stati segnalati danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3 con epicentro ad Apricena: avvertita in tutta la provinciaSecondo i rilievi dell'INGV, un terremoto di magnitudo 3 ha colpito oggi la provincia di Foggia con epicentro nel comune di Apricena. Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3.8Home > Cronaca > Terremoto in Calabria, scossa avvertita in provincia di Catanzaro: magnitudo 3. Tutto quello che riguarda Terremoto oggi Temi più discussi: Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7; Trema la terra in Appennino: serie di scosse nelle ultime 72 ore; Terremoto a Cuba, scossa di magnitudo 5.9 nel Sud-Est dell'isola; Torna a tremare la terra: lieve scossa di terremoto in Appennino. Terremoto registrato nelle prime ore del mattino: cosa sappiamoUna scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata nella notte di oggi, 19 marzo 2026, alle ... msn.com Terremoto oggi nelle Marche, 17 marzo, scossa di M 2.3 registrata in provincia di Macerata – Dati IngvEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 17 marzo 2026 ... centrometeoitaliano.it . Alle 13:58:09 di oggi, 16 marzo 2026, è stato localizzato un terremoto di magnitudo 1.9 a 8 km a est di Roma. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV-Roma. - facebook.com facebook Le informazioni sul #terremoto di oggi 16 marzo 2026 ML 1.9 delle ore 13:58 (It) 8 km E Roma sono disponibili a questo link: terremoti.ingv.it/event/45059051 x.com