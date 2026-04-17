Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese, potrebbe tornare al Milan se la squadra dovesse retrocedere al termine della stagione. Il contratto con il club rossonero prevede un obbligo di riscatto in caso di salvezza, mentre in caso di retrocessione la sua permanenza potrebbe essere confermata. La situazione è legata agli esiti finali del campionato e alle decisioni del club di appartenenza.

Filippo Terracciano potrebbe tornare al Milan al termine del campionato in corso con il difensore che è passato in prestito alla Cremonese durante la scorsa estate con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Filippo Terracciano verso il ritorno al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ultimo periodo complicato della formazione grigiorossa sta mettendo a rischio la permanenza del classe 2003 considerato il fatto che la Cremonese sembra destinata a giocarsi la salvezza con il Lecce fino all’ultima giornata. Una situazione non semplice che avrà delle ripercussioni anche dal punto di vista del mercato con i rossoneri che potrebbero riaccogliere il giocatore in vista della prossima estate nel caso in cui la formazione di Giampaolo retrocedesse in Serie B.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Terracciano tornerà al Milan in caso di retrocessione: può restare in rossonero

Notizie correlate

Terracciano può tornare utile al Milan? Cioffi: “Può far parte di un gruppo di alto livello”Tra i tanti giocatori del Milan in prestito durante la stagione 25/26 rientra Filippo Terracciano, difensore italiano ora in forza alla Cremonese.

Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenarioIl futuro di Filippo Terracciano è tutto da scrivere con il difensore della Cremonese che ha ritrovato continuità e buone prestazioni con la maglia...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il Milan punta l'Europa, torna l'assillo delle liste. Com'è la situazione attuale?; Milan, cosa succede a fine stagione con i giocatori in prestito: il rendimento e le opzioni; Milan, si allontana il riscatto per un giocatore in prestito? Sei gare per decidere il destino!; Il Milan in prestito: riscatto di Colombo vicino, per Terracciano rush finale decisivo. Riecco Zeroli.

Milan, si allontana il riscatto per un giocatore in prestito? Sei gare per decidere il destino!Il Milan ha ben undici calciatori in prestito e tra questi c'è anche chi può non fare ritorno: le ultime sei giornate saranno decisive! spaziomilan.it

Ha convinto il Milan: Terracciano pronto a rinnovare per un annoArrivato durante la scorsa estate dalla Fiorentina per ricoprire il ruolo di vice Maignan al Milan, Pietro Terracciano è pronto ad allungare il suo contratto con i rossoneri fino al giugno del 2027. M ... calciomercato.it

Allerta meteo gialla per temporali forti e allagamenti fino alle 9 di domattina. Oggi, lunedì, instabilità in aumento con rovesci e temporali anche intensi. In serata possibile pausa, ma il maltempo tornerà nella notte e nelle prime ore di martedì Attenzion facebook