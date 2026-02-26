Scene splatter in sala operatoria al Monaldi Rivelazioni choc dell' avvocato

In una recente inchiesta, sono state raccolte testimonianze che descrivono scene particolarmente cruente avvenute in sala operatoria. Le persone coinvolte hanno fornito dettagli che suscitano grande sorpresa e preoccupazione, portando alla luce aspetti inquietanti di un episodio che ha attirato l'attenzione. La vicenda continua a essere al centro di approfondimenti e indagini in corso.

AGI - Dalle testimonianze acquisite della procura di Napoli, "sono emersi dettagli scioccanti, dettagli 'splatter'. Ora dobbiamo studiare i documenti ma quello che è successo in sala operatoria a Napoli, è qualcosa quasi, purtroppo, di cinematografico". Lo dice l'avvocato Francesco Petruzzi, riferendosi alla documentazione acquisita per conto della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all' ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. Il legale della famiglia del bambino deceduto il 21 febbraio, fa riferimento a dichiarazioni relative all' attesa in sala operatoria dopo aver espiantato il cuore malato di Domenico, prima che arrivasse il box con l'organo del donatore in sala operatoria.