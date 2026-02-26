Scene splatter in sala operatoria al Monaldi Rivelazioni choc dell' avvocato

Da agi.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente inchiesta, sono state raccolte testimonianze che descrivono scene particolarmente cruente avvenute in sala operatoria. Le persone coinvolte hanno fornito dettagli che suscitano grande sorpresa e preoccupazione, portando alla luce aspetti inquietanti di un episodio che ha attirato l'attenzione. La vicenda continua a essere al centro di approfondimenti e indagini in corso.

AGI - Dalle testimonianze acquisite della  procura di Napoli, "sono emersi  dettagli scioccanti, dettagli 'splatter'. Ora dobbiamo studiare i documenti ma quello che è successo in  sala operatoria a Napoli, è qualcosa quasi, purtroppo, di cinematografico". Lo dice l'avvocato  Francesco Petruzzi, riferendosi alla documentazione acquisita per conto della  famiglia di Domenico Caliendo, il  bimbo morto  dopo il  trapianto di un cuore danneggiato  all' ospedale Monaldi di Napoli  il 23 dicembre scorso. Il legale della famiglia del bambino deceduto il 21 febbraio, fa riferimento a dichiarazioni relative all' attesa in sala operatoria  dopo aver espiantato il  cuore malato di Domenico, prima che arrivasse il  box con l'organo del donatore  in sala operatoria. 🔗 Leggi su Agi.it

