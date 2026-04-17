Terni lo spettacolo ‘Maturina fantesca erede di Leonardo Da Vinci | Un regalo raffinato e divertente
A Terni, il progetto Mandela organizza un evento speciale che si terrà domenica 19 aprile alle 17.45 nella sala della Casa delle Donne. Lo spettacolo intitolato
Il progetto Mandela ospita un evento d’eccezione, in programma domenica 19 aprile (ore 17.45) nella sala della Casa delle Donne. Nello specifico si tratta di 'Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci', di e con Patrizia La Fonte acclamato dalla critica teatrale e nella gastronomia. Nato nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Maturina fantesca: il testamento di Leonardo al Teatro di DocumentiCosa: Lo spettacolo teatrale Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci di e con Patrizia La Fonte.
Contenuti di approfondimento
Si parla di: Maturina fantesca, la governante che svelò il genio di Leonardo da Vinci; Collestatte e Torreorsina verso l’autonomia: torneranno ad essere un Comune.