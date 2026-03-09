Maturina fantesca erede di Leonardo Da Vinci al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti è in scena “Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci”, uno spettacolo che racconta le confidenze e i ragionamenti dell’ultima domestica di Leonardo da Vinci, una figura realmente esistita e menzionata nel testamento dell’artista. La rappresentazione si concentra sui dettagli della vita quotidiana di questa donna, offrendo uno spaccato sulle sue parole e sui ricordi legati al grande maestro.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Le confidenze e i singolari ragionamenti dell’ultima domestica di Leonardo da Vinci, realmente esistita e citata nel suo testamento. In scena al Teatro di Documenti dal 13 al 15 marzo “Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci” di e con Patrizia La Fonte. Amboise, novembre 1519. In un disimpegno accanto alla cucina nel maniero di Clos Lucé gli scritti e alcuni ritratti su tavola attendono di essere consegnati agli eredi di Leonardo da Vinci, morto il 2 maggio, mentre era ospite del re Francesco I. Maturina, l’ultima governante di Leonardo, realmente esistita e citata nel suo testamento, non ha dato modo di sapere altro di sé. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Colleferro. Al Teatro Vittorio Veneto, gli studenti della “media” “Leonardo Da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” incontrano lo scrittore Paolo Di PaoloCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’ovazione da stadio ha accolto l’ingresso dello scrittore Paolo di Paolo al teatro Vittorio Veneto di Colleferro... Leggi anche: Il vero codice Da Vinci. La caccia al Dna di Leonardo porta a Prato