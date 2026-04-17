Terni il concorso grafico pittorico in memoria di Sayam | Ogni tratto di matita o pennello è un modo per non dimenticare

A Terni si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso grafico pittorico ‘Nel Paese delle Meraviglie’, organizzato in memoria di Sayam. L’evento si è tenuto nell’auditorium della scuola Marconi, dove studenti e partecipanti hanno presentato le loro opere. Il concorso prevedeva lavori che esprimevano attraverso matite e pennelli ricordi e emozioni legate alla memoria di Sayam.

La cerimonia di premiazione, del concorso grafico pittorico ‘Nel Paese delle Meraviglie’ si è svolta nella location dell’auditorium della scuola Marconi. L’evento – risalente allo scorso mercoledì 16 aprile - porta con sè un significato che va ben oltre la competizione artistica. Il concorso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Giornata della memoria, parole e musica per non dimenticare: l’appuntamento proposto dal conservatorio “Giulio Briccialdi” di TerniSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il concerto è... Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticareIl 27 gennaio, l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è una data che ogni anno chiede silenzio,... Tutti gli aggiornamenti Diocesi: Terni, in mattinata premiazione dei vincitori del concorso per studenti San Valentino la storia oltre la leggendaA conclusione delle manifestazioni valentiniane, nella mattinata di lunedì 16 marzo il Cityplex Politeama di Terni ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la ... agensir.it Diocesi: Terni, stamattina premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la storia oltre la leggendaStamattina, alle ore 10.30, al Cityplex Politeama di Terni si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso San Valentino la storia oltre la leggenda per gli studenti degli Istituti ... agensir.it