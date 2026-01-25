Giorno della Memoria 2026 il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticare

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ricorda la liberazione di Auschwitz e invita alla riflessione. Rai e Mediaset propongono un palinsesto dedicato a condividere testimonianze e approfondimenti, mantenendo vivo il ricordo e promuovendo la coscienza civile. È un’occasione per ricordare e riflettere, affinché le atrocità del passato non siano mai dimenticate.

Il 27 gennaio, l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è una data che ogni anno chiede silenzio, ascolto e presa di coscienza. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale dedicata alle vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste e serve per ricordare ciò che è avvenuto per fare in modo che non accada mai più. Un modo per usare la memoria come strumento di responsabilità per interrogarsi anche su un presente ancora molto complesso. Anche nel 2026 la televisione italiana sceglie di accompagnare questo momento con una programmazione speciale: film, documentari e fiction che provano a raccontare l'orrore, ma anche la forza della resistenza umana, della solidarietà e della speranza.

