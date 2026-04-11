Ginnastica artistica Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile | la terza prova lancia la Final Eight di Bergamo

Il fine settimana del 17 e 18 aprile si svolgeranno le gare di ginnastica artistica in occasione della terza prova della stagione a Terni, presso l’Umbria Forum. La manifestazione rappresenta un momento conclusivo della Regular Season prima delle finali di Bergamo, con le squadre di Serie A1 e Serie A2 in corsa per le posizioni di vertice. In Serie A1 la squadra di Vercelli con Melnikova guida la classifica, mentre in quella maschile la Pro Carate con Abbadini occupa la prima posizione.

All’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Sabato 18 diretta streaming su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Biglietti su Vivaticket Dopo Modena e Biella, la road to Bergamo fa tappa a Terni. L’Umbria Forum sulla Strada di San Martino ospiterà venerdì 17 e sabato 18 aprile la 3ª e ultima prova di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica maschile e femminile, quella che emetterà i primi verdetti e aprirà ufficialmente la corsa verso la Final Eight scudetto, in programma alla Choruslife Arena di Bergamo il prossimo 16 maggio.🔗 Leggi su Sportface.it

Ginnastica Artistica Serie A-B, la 2ª prova va a Biella: diretta su Volare TVVenerdì 13 e sabato 14 marzo al Biella Forum il secondo appuntamento del Campionato Nazionale.