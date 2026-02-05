Ternana Adi Kurti e Riccardo Lodovici | Massimo impegno per il bene della squadra rossoverde

La Ternana ha preso due giovani difensori negli ultimi giorni di mercato. Adi Kurti e Riccardo Lodovici hanno già esordito in conferenza stampa al Libero Liberati, dove hanno assicurato il massimo impegno per aiutare la squadra rossoverde. Il Direttore dell’area tecnica, Diego Foresti, li ha presentati come giocatori pronti a dare il loro contributo.

Due giovani difensori sono stati prelevati nelle ultime battute di mercato dalla Ternana. I centrali Adi Kurti e Riccardo Lodovici hanno fatto il loro debutto nella sala stampa del Libero Liberati, accompagnati dal Direttore dell’area tecnica Diego Foresti. Condivisione piena sull’obiettivo ossia “Massimo impegno per il bene della Ternana”. Il Direttore Foresti (ne abbiamo scritto a parte) ha presentato i due giocatori: “Arrivano da squadre venete e la scelta è ricaduta soprattutto per il nostro avvenire. Avremo la possibilità di esercitare il diritto di riscatto a fine stagione. Non hanno giocato tantissimo per vari motivi.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Ternana Adi Kurti Ternana, comunicato della proprietà Rizzo: "Confermato l'impegno nella squadra. Verranno saldate per intero le scadenze" La proprietà della Ternana Calcio, rappresentata dalla famiglia Rizzo, ha diffuso un comunicato in serata confermando il proprio impegno nei confronti della squadra. Ternana rinnova il reparto difensivo: arriva Lodovici, confermati Ferrante e Brignola. La Ternana ha ufficialmente rafforzato la sua difesa con l’arrivo di Riccardo Lodovici, un giovane difensore centrale della Virtus Verona. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ternana Adi Kurti Argomenti discussi: Adi Kurti in prestito alla Ternana; Benvenuto Adi Kurti!; Ternana: per la difesa un ‘corazziere’ di belle speranze. Adi Kurti; Mercato, quinto colpo per la Ternana: dal Verona arriva Adi Kurti. Ternana, ufficiale l’arrivo di Adi Kurti: rinforzo di prospettiva per la difesaLa Ternana Calcio piazza un nuovo colpo in entrata e rinforza il reparto arretrato. Il club rossoverde ha infatti ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Adi Kurti, difensore ... ternananews.it Mercato, quinto colpo per la Ternana: dal Verona arriva Adi KurtiQuinto colpo in entrata per la Ternana, che dopo Panico, Majer, Aramu e Pagliari accoglie in rossoverde anche Adi Kurti, giovane difensore proveniente dalla primavera dell’Hellas Verona. Di seguito il ... umbria24.it È fissata per domani Giovedì 5 Febbraio alle ore 12:30 la Conferenza Stampa di presentazione dei giocatori Adi Kurti e Riccardo Lodovici con il Direttore Responsabile dell' Area Tecnica Diego Foresti. #Ternana #SerieCSkyWifi #calciomercato #amter facebook Ternana, ufficiale l’arrivo dal Verona del giovane difensore albanese Adi Kurti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.