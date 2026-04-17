Il Tribunale di Terni ha approvato l’esercizio provvisorio per la Ternana, consentendo alla squadra rossoverde di continuare a giocare nel campionato di Serie C e di partecipare alle ultime partite, compresi i playoff. La decisione è arrivata nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, dopo una richiesta della società. Intanto, il Perugia si concentra sui propri obiettivi, con sogni di accesso ai playoff.

Il Tribunale di Terni ha concesso l’esercizio provvisorio alla Ternana nel pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, permettendo alla società rossoverde di proseguire il campionato di Serie C e disputare le ultime partite, inclusi i playoff. La decisione arriva in seguito all’apertura della pratica di liquidazione giudiziale, una procedura che garantisce la partecipazione sportiva per i prossimi tre mesi, tempo necessario per individuare un nuovo acquirente del club. L’impatto immediato sul rettangolo verde e la classifica. Domani sera, alle ore 20:30, la Ternana sarà impegnata in trasferta contro il Bra, una sfida che segna la ripresa delle attività agonistiche dopo le incertezze burocratiche degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana salva: via libera al campionato, sogni playoff per il Perugia

La carica dei tifosi della Ternana prima del derby con il perugia

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