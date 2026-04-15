Juventus Next Gen la Ternana è salva? La mossa a sorpresa per non stravolgere il campionato Cosa è successo

La Ternana ha ufficialmente confermato di proseguire il campionato senza modifiche, mantenendo la propria posizione in classifica. La decisione è stata comunicata dopo una mossa a sorpresa da parte della società, che ha evitato eventuali stravolgimenti del torneo. La Juventus Next Gen, da parte sua, non ha modificato il calendario e il campionato prosegue secondo le consuete disposizioni.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, il campionato non dovrebbe essere stravolto. La Ternana, infatti, è salva e concluderà regolarmente la stagione. Il destino della Ternana sembrava segnato da un colpo letale. La proprietà Rizzo aveva inizialmente optato per l’istanza di liquidazione volontaria, una procedura immediata che avrebbe staccato la spina al club senza permettere nemmeno la conclusione del campionato di Serie C. Tuttavia, proprio quando il “paziente” rossoverde pareva spacciato, è arrivata una manovra di rianimazione inaspettata. L’atto di richiesta di liquidazione giudiziale, presentato da Carmine Andrea Silvestri per conto di Chiaretti Lazzari & Partners, ha spostato la partita al Tribunale di Terni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la Ternana è salva? La mossa a sorpresa per non stravolgere il campionato. Cosa è successo Notizie correlate Calcio, Ternana in liquidazione volontaria: una mossa che potrebbe 'stravolgere' la classifica di Serie CUna nuova esclusione, a campionato ormai concluso, potrebbe cambiare sensibilmente la classifica del girone B di Serie C, con nuovi orizzonti anche... Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Ternana | La partita; La Juventus Next Gen è qualificata ai playoff di Serie C con tre giornate d'anticipo; Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recupero: debutta Aramu dal primo minuto; Juventus Next Gen – Ternana: il tabellino del match. Juventus Next Gen-Guidonia: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla alla ricerca della vittoria dopo il pareggio contro il Perugia nell'ultimo turno di campionato ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Guidonia: dove vedere la partita in streaming gratisJuventus Next Gen-Guidonia scopri come vedere la partita in modo gratuito. Le ultime sulle due squadre, info e statistiche necessarie ... derbyderbyderby.it Juventus News 24. . Adin Licina segna il suo primo gol con la Next Gen. La prossima stagione sarà per lui quella della svolta in bianconero #juve #juventusnews24 #licina #nextgen facebook Thread La strada della Juventus Next Gen verso la Serie B x.com