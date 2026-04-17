Ternana la palla ‘ritorna’ in campo | diversi assenti per la trasferta di Sestri Levante Debutta Tommaso Vitali
La Ternana si prepara per la trasferta di Sestri Levante con diversi assenti tra i giocatori disponibili. La squadra ha svolto un allenamento venerdì mattina, nel quale ha fatto il suo debutto il nuovo acquisto, Tommaso Vitali. La formazione rossoverde cerca di ritrovare la condizione in vista della partita, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle scelte di formazione. La partita rappresenta un momento importante in un periodo di incertezza per il club.
Un ritorno alla normalità per la Ternana, in attesa di conoscere il proprio futuro. La compagine di Pasquale Fazio si è allenata nel corso della mattinata di venerdì 17 aprile. Alle 14.33 è partita dallo stadio Libero Liberati per partecipare all’ultima trasferta della stagione regolare. I.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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