Lecce Inter Chivu in emergenza! Diversi assenti in vista della trasferta pugliese di campionato prima del Bodo

Inter News 24 Lecce Inter, Chivu in emergenza! Nel momento forse più decisivo della stagione, il tecnico nerazzurro rischia di perdere diverse pedine. L’ Inter si prepara a una trasferta delicata contro il Lecce con diverse assenze pesanti che complicano i piani di Cristian Chivu. In vista della partita di sabato, l’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martínez, il cui infortunio al polpaccio sarà oggetto di esami strumentali domani per valutare meglio l’entità del problema. Anche la situazione di Piotr Zielinski resta in bilico: il polacco ha accusato un piccolo problema, ma secondo La Gazzetta dello Sport, il suo stop preoccupa poco. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bodo Inter, Chivu inizia la strategia: in vista della Champions. Novità sugli allenamentiCristian Chivu ha avviato la sua preparazione con l’Inter per la partita di playoff contro il BodoGlimt, in Norvegia, dopo aver analizzato le forze avversarie.

Ultimissime Inter LIVE: Chivu a Prime e le ultime in vista del Bodo/GlimtCristian Chivu si è collegato in diretta con Prime per parlare delle prossime sfide dell'Inter, soprattutto in vista della partita contro il BodoGlimt.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GdS – Inter, risultato recuperabile. Discutibile anteporre il Lecce a un playoff di Champions; Chivu: 'Dimentichiamo questa partita, al ritorno è tutto aperto'; Inter, Chivu: Altri infortuni oltre Lautaro, dobbiamo fare la conta. Qualificazione ancora aperta; Piove sul bagnato per Chivu dopo la sconfitta di Bodo, Lautaro out.

GdS – Inter, Chivu a Lecce fa la conta: emergenza formazione, le scelte saranno questeCristian Chivu ieri ha perso Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, emergenza formazione a Lecce: le scelte saranno queste ... fcinter1908.it

Inter in emergenza a Lecce: Lautaro l’eccezione di Chivu (e della serie A), senza di lui inizia un altro campionatoL’infortunio di Lautaro col Bodo Glimt preoccupa fortemente Chivu, che non ha mai rinunciato al Toro in serie A. E nella prossima gara col Lecce ci saranno altre assenze pesanti per l'Inter ... sport.virgilio.it

Lecce Vs Inter Milan – Swiss Star At Risk Of Missing Saturday’s Serie A Clash At Via Del Mare x.com

L’Inter rischia di dover inventare il centrocampo contro il Lecce a causa di alcuni infortuni e acciacchi fisici di diversi giocatori Chi non potrà giocare in campionato perché infortunato: https://fanpa.ge/Uh4TJ. facebook