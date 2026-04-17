Ternana il giorno della verità | tra tribunale e futuro appeso a un filo
Oggi rappresenta un momento cruciale per la Ternana, con decisioni che potrebbero influenzare il suo futuro prossimo. La squadra si trova in una fase di incertezza legale, tra un procedimento al tribunale e l’aspettativa di sviluppi sul fronte imprenditoriale. La giornata si presenta come un passaggio determinante, con la possibilità di mantenere il titolo sportivo o di dover affrontare conseguenze diverse.
È il giorno più lungo per la sopravvivenza della Ternana. Salvaguardare il titolo sportivo per continuare a sperare, a guadagnare tempo in attesa di risposte concrete sul fronte imprenditoriale. Alle 16 è stata fissata l’udienza prefallimentare al tribunale di Terni, dopo la richiesta avanzata da.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma la Ternana è in difficoltà e le preoccupazioni sul futuro sono sempre più concrete. Intanto, tutto il girone B guarda alla situazione con interesse a cura di @CostaGianna5 (1/8) x.com