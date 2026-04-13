Ternana a un passo dal baratro | liquidazione volontaria e futuro appeso al tribunale
La Ternana ha deciso di avviare una procedura di liquidazione volontaria, approvata dall’assemblea dei soci. Ora la questione passa al tribunale, che dovrà valutare le future opzioni, tra cui la possibilità di mantenere la squadra in attività, procedere con una cessione o affrontare il fallimento. La situazione rimane in sospeso, con il destino del club ancora da definire.
La Ternana entra ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci: ora la palla passa al tribunale: si decide tra continuità sportiva, cessione o rischio fallimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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