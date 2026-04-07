Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si avvicinano a un punto critico, con segnali di un possibile esito irreversibile. Un rappresentante ha dichiarato che un'intera civiltà potrebbe scomparire se le ostilità continuano, affermando di non volerlo ma di ritenere che sia probabile. La situazione si sviluppa in un clima di crescente incertezza, lasciando il mondo in attesa di sviluppi che potrebbero avere ripercussioni globali.

"Un'intera civiltà morirà per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada ma probabilmente succederà". Donald Trump ha alzato ulteriormente i toni in vista dell'ultimatum lanciato all'Iran con scadenza fissata alle 2 di notte (ora italiana) per riaprire lo Stretto di Hormuz e giungere a un accordo. "Ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo presto", ha dichiarato il tycoon, definendolo uno "dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stati Uniti-Iran all'ultimo atto: il mondo resta appeso a un filo

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO l’IRAN

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; La spesa militare fuori controllo del Pentagono trascina gli Stati Uniti in conflitti infiniti; I possibili scenari per il conflitto in Iran ed il quadro regionale; Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran.

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