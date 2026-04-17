Teramo via ai 4 milioni per la scuola Savini | più sicurezza e innovazione

Stamattina a Teramo sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado Francesco Savini, un intervento valutato intorno ai 4 milioni di euro. L’intervento prevede miglioramenti per la sicurezza e l’innovazione degli spazi scolastici. La cerimonia di avvio si è svolta nel centro storico della città, con la presenza delle autorità locali. I lavori sono destinati a durare diversi mesi.

Questa mattina, presso il centro storico di Teramo, è stato ufficialmente dato il via ai lavori per la trasformazione della scuola secondaria di primo grado Francesco Savini. L’intervento, che mira a garantire nuovi standard di sicurezza e modernità, vedrà l’impiego di un investimento superiore ai 4 milioni di euro e si protrarrà per un arco temporale di 720 giorni. Il momento dell’apertura del cantiere ha la presenza del sindaco D’Alberto, dell’assessore Di Marcantonio e dei rappresentanti del Consorzio Stabile Rennova, l’impresa incaricata della gestione del progetto. Sicurezza sismica e innovazione energetica nel cuore della città. Il piano di riqualificazione approvato non si limita a un semplice restauro estetico, ma punta a una completa evoluzione strutturale dell’edificio scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, via ai 4 milioni per la scuola Savini: più sicurezza e innovazione Notizie correlate Teramo, il caso Savini: tra promesse mancate e cantieri bloccatiLa questione della scuola media Savini a Teramo si trasforma in un caso di gestione amministrativa fallimentare, con il capogruppo di Fratelli... Campania, via ai CeDADI per l'innovazione agricola: 16 milioniApprovato il bando regionale per la creazione di almeno dieci poli territoriali: impiegheranno cinquanta divulgatori universitari a supporto delle... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO | Scuola Savini, parte la ricostruzione. Lavori da oltre 4 milioni per la durata di 2 anni; Fondazione Tercas, approvato il bilancio d'esercizio; Maxi frode su fondi Covid e Pnrr: un arresto, sequestri per 1,2 milioni; SuperEnalotto, ad Arsita centrato un 5 da oltre 23mila euro. FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ETS INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “IL CANTICO DELLE CREATURE. SAN FRANCESCO D’ASSISI NELLE OPERE DI RENATO COCCIA” Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 10:30, presso la Sala Ipogea a Teramo, si è - facebook.com facebook