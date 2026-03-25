Campania via ai CeDADI per l' innovazione agricola | 16 milioni

La Regione Campania ha annunciato l'approvazione di un bando con un finanziamento di 16 milioni di euro destinato alla creazione e gestione dei CeDADI, centri dedicati alla divulgazione agricola e all'innovazione nel settore. Il progetto prevede l'istituzione di strutture territoriali volte a promuovere nuove pratiche e tecnologie agricole nella regione.

Approvato il bando regionale per la creazione di almeno dieci poli territoriali: impiegheranno cinquanta divulgatori universitari a supporto delle imprese La Regione Campania ha annunciato oggi l'approvazione del bando per la realizzazione e la gestione dei CeDADI (Centri territoriali per la Divulgazione Agricola e la Diffusione delle Innovazioni). Il provvedimento, formalizzato dall'Assessorato all’Agricoltura con il Decreto Dirigenziale n. 83 del 23 marzo 2023, interviene sul territorio campano per strutturare un sistema stabile di trasferimento delle conoscenze nel settore agroalimentare, con lo scopo di rispondere alle attuali sfide della transizione ecologica e digitale, dei cambiamenti climatici e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Campania, via ai CeDADI per l'innovazione agricola: 16 milioni Articoli correlati XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Imprenditore tra Campania e Calabria: sequestrati 16 milioni per legami con la mafia.Un imprenditore con interessi nei settori delle pulizie, immobiliare, nautica e sanitario è stato colpito da un provvedimento di sequestro beni per... Contenuti e approfondimenti su Campania via ai CeDADI per... Argomenti discussi: STAMPA - alimentaria 2026 filiera ittica - regione campania; Vedi Napoli e poi Mangia, eventi e concerti fino a maggio. Campania: al via i CeDADI, centri divulgazione e innovazione agricolaTermini di presentazione dell’istanza – prima fase: 8 giugno 2026 ore 17:00 Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Con Decreto Dirigenziale n. 83 del 23 marzo 2023, la Re ... expartibus.it