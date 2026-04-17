Tenth Sky debutta con Nylon | il primo album fuori dal 24 aprile

Tenth Sky ha annunciato l’uscita del suo primo album intitolato “Nylon”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 24 aprile. La pubblicazione è curata da Bomba Dischi, Warner Records e Wea. Tra le nuove realtà del pop italiano contemporaneo, l’artista si prepara a presentare il suo progetto discografico ai fan e agli ascoltatori.

Tra le nuove voci più interessanti del pop contemporaneo italiano, Tenth Sky annuncia l’uscita del suo primo album “Nylon”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 aprile per Bomba DischiWeaWarner Records. Ad anticipare il progetto è il singolo “180”, fuori a mezzanotte, che apre ufficialmente questo nuovo capitolo artistico. Classe 2005, Tenth Sky – pseudonimo di Riccardo Mari – si conferma come uno dei talenti emergenti più promettenti della scena, capace di unire scrittura intima e visione sonora contemporanea. Un disco personale, nato in solitudine. “Nylon” è un progetto profondamente autentico, scritto e prodotto interamente dall’artista nella sua stanza.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Tenth Sky debutta con “Nylon”: il primo album fuori dal 24 aprile Notizie correlate Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-orderÈ il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Nayt: il suo nuovo album “io Individuo” debutta al primo posto della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimanaTra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Il suo stile unisce perfettamente l’urban al cantautorato, superando i confini... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sei Nazioni femminile, sabato c'è Francia-Italia; 'La voce di Hind Rajab' su Sky Cinema Uno e su NOW il 10 aprile; Euphoria, i primi 5 minuti della stagione 3. VIDEO; La voce di Hind Rajab, in prima tv stasera su Sky Cinema. CHUCK MANGIONE – CHASE THE CLOUDS AWAY Chase the Clouds Away is the tenth album by jazz musician Chuck Mangione. The song “Chase the Clouds Away” was used at the 1976 Summer Olympics in Montreal, Quebec. Personnel: Chuck Man - facebook.com facebook