Tentato stupro violenze e voyeurismo | osteopata a processo in Regno Unito per 55 capi d'accusa

Un osteopata di 72 anni è stato portato in tribunale nel Regno Unito con accuse che riguardano 55 capi di imputazione. Le accuse coinvolgono 14 pazienti e includono tentato stupro, violenze e atti di voyeurismo. L'uomo è stato formalmente chiamato a rispondere di queste accuse e il processo è attualmente in corso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.