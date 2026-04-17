Tentato stupro violenze e voyeurismo | osteopata a processo in Regno Unito per 55 capi d'accusa
Un osteopata di 72 anni è stato portato in tribunale nel Regno Unito con accuse che riguardano 55 capi di imputazione. Le accuse coinvolgono 14 pazienti e includono tentato stupro, violenze e atti di voyeurismo. L'uomo è stato formalmente chiamato a rispondere di queste accuse e il processo è attualmente in corso. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali.
Un osteopata di 72 anni, Terence McBrien, è a processo in Inghilterra per 55 capi di imputazione su 14 pazienti. In aula il cancelliere ha letto la lunga sequela di contestazioni per oltre 16 minuti. L’uomo si è dichiarato non colpevole. Il processo è fissato per il 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it
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