Servono scelte difficili | per i capi militari di Germania e Regno Unito il riarmo europeo è inevitabile

I capi militari di Germania e Regno Unito affermano che il riarmo europeo è inevitabile a causa delle crescenti tensioni internazionali. A Londra e Berlino, i generali sottolineano che l’Europa deve affrontare decisioni difficili, soprattutto sui bilanci militari. La richiesta arriva in un momento in cui molti paesi europei stanno rivedendo i propri investimenti in difesa per rafforzare le proprie forze armate. Un esempio concreto è l’annuncio di nuovi acquisti di armamenti e modernizzazione delle truppe, che richiede scelte impegnative.

"È ora di confrontarsi con scomode verità". Parole "difficili" da digerire, così come sono "difficili" le scelte che l'Europa deve essere pronta a fare in merito alle spese per la difesa. I funzionari di più alto rango di Germania e Regno Unito, il capo della difesa tedesca, il generale Carsten Breuer, e il capo di stato maggiore della difesa britannica sir Richard Knighton, hanno rivolto un appello ai cittadini europei, attraverso una lettera pubblicata congiuntamente dal Guardian in Inghilterra e dal Die Welt in Germania: "Scriviamo oggi non solo come leader militari di due dei maggiori paesi europei che spendono di più in ambito militare, ma come voci di un'Europa che ora deve confrontarsi con scomode verità sulla propria sicurezza".