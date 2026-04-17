Tentano di avvelenare un cane per svaligiare un' abitazione | colpo fallito

Da salernotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capaccio Paestum si è verificato un tentativo di avvelenamento di un cane, avvenuto durante un furto in un’abitazione. Gli ignoti hanno cercato di avvelenare il Lupo Cecoslovacco presente nella proprietà, ma l’azione non è andata a buon fine. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha suscitato sdegno tra i residenti della zona.

Indignazione e tensione a Capaccio Paestum, dove, ieri, ignoti hanno tentato di avvelenare il Lupo Cecoslovacco nell'abitazione presa di mira per un furto. I malviventi, infatti, avrebbero tentato di far ingerire al cane un boccone che lo avrebbe ucciso, per poi riuscire a introdursi con più.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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