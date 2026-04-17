Tentano di avvelenare un cane per svaligiare un' abitazione | colpo fallito

A Capaccio Paestum si è verificato un tentativo di avvelenamento di un cane, avvenuto durante un furto in un’abitazione. Gli ignoti hanno cercato di avvelenare il Lupo Cecoslovacco presente nella proprietà, ma l’azione non è andata a buon fine. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha suscitato sdegno tra i residenti della zona.

Indignazione e tensione a Capaccio Paestum, dove, ieri, ignoti hanno tentato di avvelenare il Lupo Cecoslovacco nell'abitazione presa di mira per un furto. I malviventi, infatti, avrebbero tentato di far ingerire al cane un boccone che lo avrebbe ucciso, per poi riuscire a introdursi con più.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tentano il furto in un’abitazione, ma un residente li vede e chiama la polizia. Arrestati tre giovaniFirenze, 6 febbraio 2026 - Tentato furto in abitazione in viale Corsica, a Firenze, dove nella mattinata di mercoledì 4 febbraio la polizia di Stato... Leggi anche: Fiamme in abitazione: cane salvato dal rogo | FOTO Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; La gaffe di Hegseth, pensa di citare la Bibbia ma è Pulp fiction di Tarantino; Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Stefania Nesi insultata e minacciata: Parole che feriscono. Questa è violenza. Giani: Scritte ignobili e inaccettabili. Capaccio, tentano di avvelenare un cane lupo per svaligiare casa: salvatoCapaccio, tentato avvelenamento di un cane lupo cecoslovacco con una polpetta di stricnina. Il cane si salva grazie all'addestramento. Indagini dei Carabinieri ... infocilento.it Albisola superiore, tentano di truffare una pensionata, arrestati - facebook.com facebook Quante bugie dalla sinistra. Non potendo accusare Giorgia Meloni di isolamento vista la rinnovata centralità dell’Italia nello scacchiere geopolitico, tentano di dipingerla subalterna agli Stati Uniti. Ancora una volta, però, sono smentiti dai fatti. L’unica bussola d x.com