Tentano il furto in un’abitazione ma un residente li vede e chiama la polizia Arrestati tre giovani

Nella mattinata di mercoledì, tre giovani sono stati arrestati a Firenze in un tentativo di furto. Un residente ha visto i sospetti aggirarsi davanti a un appartamento in viale Corsica e ha chiamato subito la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno beccato i tre mentre cercavano di entrare nell'abitazione. Sono cittadini stranieri di 20, 26 e 27 anni.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Tentato furto in abitazione in viale Corsica, a Firenze, dove nella mattinata di mercoledì 4 febbraio la polizia di Stato ha arrestato tre cittadini di origine straniera di 20, 26 e 27 anni, colti in flagranza mentre cercavano di introdursi all'interno di un appartamento. I tre sono accusati di tentato furto in abitazione aggravato in concorso, mentre il 26enne è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un residente del condominio che, insospettito da alcuni rumori provenienti dal piano inferiore, riconducibili alla rottura di legno, si è affacciato sul pianerottolo notando la presenza di tre soggetti sconosciuti all'interno dello stabile.

