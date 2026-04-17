Tenta la rapina in via del Brennero e si affida agli spintoni per scappare

Da trentotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Trento dopo aver tentato di rapinare un negozio in via del Brennero. Durante il tentativo, ha usato spintoni nel tentativo di scappare, ma è stato fermato dai militari che hanno avviato le procedure di denuncia.

Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Trento per rapina impropria. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 aprile all'interno di un supermercato di via Brennero, dove l'uomo aveva.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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