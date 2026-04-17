Tenta la rapina in via del Brennero e si affida agli spintoni per scappare

Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Trento dopo aver tentato di rapinare un negozio in via del Brennero. Durante il tentativo, ha usato spintoni nel tentativo di scappare, ma è stato fermato dai militari che hanno avviato le procedure di denuncia.

Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Trento per rapina impropria. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 aprile all'interno di un supermercato di via Brennero, dove l'uomo aveva.🔗 Leggi su Trentotoday.it Rapina finisce in tragedia nel varesotto: il proprietario si difende #rapina #cronaca #tragedia Notizie correlate Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestatoSi è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno... Leggi anche: Inter stagionata, Chivu si affida agli over 37: 112 anni in tre per gli uomini del rilancio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Tenta una rapina in un supermercato di Sampierdarena, arrestato dalla polizia. Rapina a Napoli, ultime news: centinaia di cassette di sicurezza aperte alla Credit AgricoleIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Tentata rapina alle poste di ArcellascoDue uomini giunti in moto hanno minacciato il personale per avere i soldi ma sono poi fuggiti ed ora sono ricercati ... laprovinciadicomo.it Tra Stati Uniti, Europa e mondo arabo, la premier tenta un equilibrio sempre più fragile. Il caso del Papa e lo scontro con il presidente Usa segnano un punto di rottura nella sua strategia diplomatica facebook La Juve prende tempo e così il Milan tenta Vlahovic. La cessione di Nkunku può finanziare il colpo x.com