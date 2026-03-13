Tre giocatori over 37, Sommer, Acerbi e Mkhitaryan, sono stati scelti per partire titolari nella prossima partita contro la Dea. In totale, hanno 112 anni di età combinata e sono stati confermati come parte della rosa in vista della sfida. I tre atleti sono stati selezionati per la formazione iniziale, mentre i loro contratti sono ancora in vigore.

A volte le coincidenze fanno sorridere e riflettere. Nel mondo dei numeri il 112 sta per nuovo inizio, opportunità, qualcosa che sta per nascere. Sabato per l’Inter inizierà una sorta di campionato bis, finalizzato al mantenimento dei sette punti di vantaggio e alla conquista dello scudetto. Lo farà con gli over 37: Sommer, Acerbi e Mkhitaryan. La somma dell’età delle tre colonne nerazzurre fa 112. Chivu si affiderà a loro per iniziare questo ciclo di dieci partite fondamentali per il futuro nerazzurro e per il tricolore. Tra i pali pochi dubbi. Quest’anno in campionato c’è sempre stato Yann – eccezion fatta per le due sfide di inizio stagione contro Sassuolo e Cagliari -, in scadenza a giugno 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter stagionata, Chivu si affida agli over 37: 112 anni in tre per gli uomini del rilancio

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