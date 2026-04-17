Telecamere per sanzionare il passaggio col rosso installato un nuovo dispositivo di controllo

Giovedì 23 aprile sarà attivato un nuovo sistema di telecamere per il controllo delle infrazioni semaforiche nell’incrocio tra la strada provinciale 610 Nuova Selice e via Guglielma a Conselice. Il dispositivo è stato installato per aumentare la sicurezza stradale e monitorare i passaggi con il rosso. La tecnologia entrerà in funzione per registrare eventuali infrazioni e garantire il rispetto delle norme di circolazione.

Giovedì 23 aprile entrerà in funzione il dispositivo di controllo di infrazioni semaforiche a Conselice, all’incrocio tra la strada provinciale 610 Nuova Selice e via Guglielma. Il dispositivo rileverà i passaggi con il rosso dei veicoli che circolano sulla strada provinciale Nuova Selice in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rossoL’amministrazione comunale di Buccinasco ha deciso di rinnovare due impianti, per adeguare meglio i tempi di attesa e per accertare l’eventuale... Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello: si muove la procuraPogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ZTL, entrano in funzione le telecamere ai varchi; L’accertamento delle violazioni al Codice della Strada tramite sistemi video; Galbiate: 'incivili' individuati e sanzionati grazie alle telecamere; Telecamere sui dipendenti e dossier segreti: le aziende rischiano il carcere. «L'80% delle telecamere della videosorveglianza non funziona! Mentre quelle della ZTL funzionano benissimo!»La denuncia in Consiglio solleva il tema in città: nel capoluogo risultano 18 telecamere funzionanti e 24 non funzionanti. Nelle frazioni il divario è ancora più marcato: 2 funzionanti contro 35 non f ... giornalelavoce.it Fiamme in pieno centro urbano e intervento dei Vigili del Fuoco. La Polizia acquisisce le immagini delle telecamere di sorveglianza facebook Il blitz delle teste di cuoio ripreso dalle telecamere di @localteamit. x.com