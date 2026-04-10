Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv Sala prende tempo e deciderà con la giunta

A Milano, il 16 aprile, la giunta comunale discuterà sulla possibile sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. La decisione sarà presa durante la riunione, in cui si valuterà se procedere o meno con questa misura. Al momento, non sono stati ancora annunciati eventuali esiti o ulteriori dettagli riguardo alla discussione.

L'eventuale sospensione del gemellaggio con Tel Aviv sarà dibattuta in giunta, a Milano, giovedì 16 aprile. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della festa della polizia al Piccolo Teatro, commentando le posizioni espresse negli ultimi giorni da gran parte della sua maggioranza. Ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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