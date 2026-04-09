Guerra anche in Libano Verdi e Pd alla giunta | È ora di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv

Durante la seduta del consiglio comunale di giovedì 9 aprile, il capogruppo del Pd ha chiesto alla giunta di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, facendo riferimento ai criteri già approvati lo scorso ottobre e senza necessità di ulteriori atti. La richiesta è stata avanzata in un contesto in cui si sono registrate tensioni legate alla situazione nel Libano, con alcuni esponenti dei Verdi e del Pd che hanno chiesto di interrompere i rapporti di gemellaggio.

Applicare i criteri già approvati a ottobre, senza bisogno di presentare altri atti: così Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd in consiglio comunale, durante la seduta di giovedì 9 aprile ha chiesto che la giunta milanese proceda a sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, visto che la tregua a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi alla giunta: "Su tregua linea opposta al centrosinistra nazionale"Polemiche dopo la dichiarazione che il gemellaggio Milano-Tel Aviv non sarà sospeso perché "la tregua è in atto" nonostante l'ammissione di "azioni... Guerra in Medio Oriente, anche gli Houthi attaccano Tel Aviv, raid iraniani nel Golfo. Uccisi tre giornalisti in LibanoGli Houthi entrano per la prima volta nel conflitto mediorientale : il gruppo ribelle yemenita sostenuto da Teheran , ha lanciato un missile contro... Temi più discussi: Libano, niente tregua. Si chiude un fronte ma Israele apre l’altro; Almeno sette morti a Beirut sotto le bombe israeliane; Israele punta sul Libano da 48 anni: l'obiettivo è creare una zona di sicurezza; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'. Guerra anche in Libano, Verdi e Pd alla giunta: È ora di sospendere il gemellaggio con Tel AvivDa un mese i Verdi non votano i provvedimenti della giunta per protesta. Accelerazione del Pd dopo la guerra al Libano. Centrodestra e Azione: Semmai bisogna intensificare i rapporti ... milanotoday.it Milano romperà con Tel Aviv: verso la sospensione del gemellaggio dopo l'attacco in LibanoDopo l’escalation in Libano, il Pd milanese chiede ufficialmente al sindaco Sala di attuare l’ordine del giorno: rapporti interrotti con Tel Aviv finché non tornerà il diritto internazionale. Da un me ... milanotoday.it L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni contro Hezbollah, alleato dell'Iran nella regione. Ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non ci sarà alcuna tregua - facebook.com facebook L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni contro Hezbollah, alleato dell'Iran nella regione. Ma Tel Aviv ha già fatto sapere che non ci sarà alcuna tregua x.com