Ieri, Iran e Stati Uniti hanno comunicato la riapertura dello Stretto di Hormuz, dopo periodi di chiusura. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, mentre nel contempo sono proseguiti i negoziati tra le parti coinvolte. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti si è rivolto ai membri della NATO, invitandoli a non coinvolgersi negli eventi attuali. È anche stata annunciata una tregua tra Israele e Libano.

Roma, 18 aprile 2026 – La situazione è tutto fuorché serena, la strada dei negoziati è ancora in salita, ma ieri Iran e Stati Uniti hanno annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz. Tanto basta al presidente Usa, Donald Trump, per lanciarsi in uno dei suoi consueti esercizi di ottimismo e ai mercati per festeggiare, con il prezzo del petrolio sceso di oltre il 10%. Intanto, fra Israele e Libano è scattata una tregua di dieci giorni. Un fatto che ha sicuramente aiutato anche la ripresa del dialogo fra gli Usa e la Repubblica islamica, viste le richieste di Teheran dei giorni scorsi, anche se l’inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che non c’è una correlazione diretta, aggiungendo, nello stesso tempo sui social, che Israele sarà più sicuro dopo l’accordo e che rispetterà il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teheran riapre Hormuz, Trump alla Nato: restatene fuori. Scatta la tregua fra Israele e Libano

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