Teheran dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto

In seguito all'accordo di cessate il fuoco in Libano, il passaggio delle navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è stato riaperto. Le autorità hanno comunicato che il transito marittimo è ripreso senza restrizioni e che le operazioni di navigazione sono tornate alla normalità. La riapertura riguarda tutte le imbarcazioni, senza limitazioni o blocchi temporanei. La decisione è stata annunciata dalle autorità marittime locali e confermata dalle agenzie di sicurezza marittima internazionali.