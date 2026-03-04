Nel fine settimana in Thailandia, Tech3 ha affrontato il suo debutto in MotoGP, con Günther Steiner al primo weekend come amministratore delegato del team. La performance non è stata soddisfacente e lo spettacolo offerto è stato giudicato scoraggiante dagli osservatori. La squadra ha mostrato difficoltà durante le gare, lasciando molti dubbi sulla sua evoluzione futura in questa categoria.

Il fine settimana in Thailandia ha messo alla prova Tech3 sotto la guida di Günther Steiner, al debutto come amministratore delegato del team. L’esordio del management rinnovato ha mostrato una performance complessiva al di sotto delle aspettative, con una chiave di lettura centrata sulle qualifiche e sulle dinamiche di gara che hanno frenato il potenziale della squadra. La squadra ha raccolto solo quattro punti, confermati dal 12° posto ottenuto da Enea Bastianini nel corso della gara principale. I ritiri finali hanno influito sull’ordine di arrivo e hanno favorito un approdo meno lineare in classifica, pur con una progression relativamente limitata per il pilota italiano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tech3 delusa all'esordio in MotoGP: "Uno spettacolo scoraggiante

MotoGP, Fermin Aldeguer salterà anche i test di Buriram e l’esordio stagionale. Al suo posto Michele PirroLa speranza sua e del team erano rivolte ad un recupero-lampo dopo l’infortunio al femore di inizio gennaio, ma i sogni di Fermin Aldeguer e del team...

A Conversano e a Mola di Bari va in scena lo spettacolo 'Tour di A Mirror - Uno spettacolo falso e NON autorizzato'Dal 16 al 22 febbraio il Circuito Puglia Culture propone una settimana di spettacoli che spaziando tra generi, linguaggi e generazioni diverse, porta...