Cosa hanno detto i primi test MotoGP 2026 a Sepang | come ne escono Ducati Aprilia KTM Honda e Yamaha

I primi test MotoGP 2026 a Sepang sono terminati e le squadre già fanno il punto. Ducati conferma di essere ancora la moto da battere con la GP26, mentre Aprilia si presenta come una possibile sorpresa grazie a Bezzecchi. KTM si nasconde dietro le quinte, lavorando senza fare troppo rumore. Yamaha si presenta con un V4 che non convince e viene definito

Cosa hanno detto i test MotoGP 2026 a Sepang: Ducati resta il riferimento con la GP26, Aprilia outsider con Bezzecchi, KTM lavora nell'ombra, Yamaha "horror" col V4, Honda in ripresa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sepang Test 2026

Alex Marquez ha chiuso il test di Sepang 2026 come il più veloce, con Aprilia che si mantiene in scia alla Ducati.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

#motogp 2026 Shakedown Sepang Quartararo Martin davanti a tutti Ktm con la 850

Ultime notizie su Sepang Test 2026

Argomenti discussi: Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico: il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta. Cosa hanno detto i giudici; Cosa ha detto il Papa nel messaggio per la Giornata mondiale delle missioni; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Piano Banda Ultra Larga: cosa ha detto la Corte dei Conti.

Cosa hanno detto i primi test MotoGP 2026 a Sepang: come ne escono Ducati, Aprilia, KTM, Honda e YamahaCosa hanno detto i test MotoGP 2026 a Sepang: Ducati resta il riferimento con la GP26, Aprilia outsider con Bezzecchi, KTM lavora nell'ombra, Yamaha horror ... fanpage.it

Infortunio durante calcetto a scuola: il Tribunale esclude responsabilità dell’insegnante. Quando la vigilanza è sufficiente. Cosa hanno detto i giudiciIl Tribunale di Palermo, con sentenza n. 702/2026 pubblicata il 28 gennaio scorso, ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da uno studente che si era infortunato durante una lezione ... orizzontescuola.it

McKennie, giallo al limite: cosa ha detto davvero la sala VAR A Open VAR su DAZN vengono chiariti i dialoghi tra sala VAR e arbitro in occasione del fallo di McKennie durante Parma-Juventus. Il confronto parte dalla valutazione tecnica dell’intervento: "Ti con facebook

#Askatasuna , "ci saranno proposte normative per punire i violenti", cosa ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio #Tajani , a Palermo, dopo il videocollegamento con il governo per la riunione sulla #sicurezza all'indomani delle violenze a #Torino x.com