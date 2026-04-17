Te l’ho lasciato in mano perché l’hai dovuto appoggiare là? Che ca**o stai a fare? | litigio furibondo tra Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino Express

Da ilfattoquotidiano.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il loro rapporto è stato sempre fumantino e anche stavolta è scoppiato un litigio tra I Raccomandati di “Pechino Express”: Chanel Totti e Filippo Laurino. Nel corso della sesta tappa, andata in onda ieri 16 aprile su Sky e in streaming solo su Now e ora sempre disponibile on demand, il loro rapporto è entrato in crisi. E tutto per colpa di un panetto di tofu. Chi finisce di mangiare il tofu può tornare in strada alla ricerca di un ultimo decisivo passaggio. Ma qualcosa è andato storto, infatti il tofu cade rovinosamente tra le mani di Filippo. “Tanto già sono caduti, cazzo te frega a te. Ma se stanno qua e tu non ci passi magari non cadevano, lo capisci?”, dice Laurino rispondendo alle rimostranze della compagna di viaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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