Il loro rapporto è stato sempre fumantino e anche stavolta è scoppiato un litigio tra I Raccomandati di “Pechino Express”: Chanel Totti e Filippo Laurino. Nel corso della sesta tappa, andata in onda ieri 16 aprile su Sky e in streaming solo su Now e ora sempre disponibile on demand, il loro rapporto è entrato in crisi. E tutto per colpa di un panetto di tofu. Chi finisce di mangiare il tofu può tornare in strada alla ricerca di un ultimo decisivo passaggio. Ma qualcosa è andato storto, infatti il tofu cade rovinosamente tra le mani di Filippo. “Tanto già sono caduti, cazzo te frega a te. Ma se stanno qua e tu non ci passi magari non cadevano, lo capisci?”, dice Laurino rispondendo alle rimostranze della compagna di viaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Te l’ho lasciato in mano, perché l’hai dovuto appoggiare là? Che ca**o stai a fare?”: litigio furibondo tra Chanel Totti e Filippo Laurino a “Pechino Express”

Medieval Castle Kitchen: 24 Hours of Fire, Bread & Survival | Bedtime History

Notizie correlate

Pechino Express, la lite esplosiva tra Chanel Totti e Filippo Laurino diventa virale in poche oreTensione alle stelle, parole durissime e poi il chiarimento: a Pechino Express basta una prova per far esplodere anche le coppie più affiatate.

Chanel Totti e Filippo Laurino insieme a Pechino Express: "Vogliamo vincere!"Filippo Laurino e Chanel Totti parteciperanno alla prossima edizione di Pechino Express con il nome di "I Raccomandati".

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Zeudi Di Palma a Belve: Il tatuaggio più strano? Una vagina. Ecco come ho speso i soldi dei fan; Zeudi Di Palma, chi è la terza streamer al mondo su Twitch e ospite di Belve: la vita privata e la fidanzata; Belve: Zeudi Di Palma spiazza la Fagnani! Ho tatuato una vagina all’ex di Chanel Totti.

Te l’ho lasciato in mano, perché l’hai dovuto appoggiare là? Che ca**o stai a fare?: litigio furibondo tra Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino ExpressI Raccomandati di Pechino Express sono protagonisti di un acceso diverbio durante la sesta tappa dello show Sky Original ... ilfattoquotidiano.it

“Pesi 100 chili”. Chanel Totti vittima di body shaming, il personal trainer la difende: “Cattiverie” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Chanel Totti ha fatto visita all’estetista di fiducia e ha rinnovato la manicure. Per la primavera ha scelto lo smalto rosa pastello, colore minimal e chic. facebook