Durante la trasmissione televisiva Pechino Express, si è verificata una lite tra Chanel Totti e Filippo Laurino, caratterizzata da parole dure e acceso confronto. La discussione è diventata rapidamente virale sui social network. Dopo l'episodio, i due hanno deciso di fare un chiarimento pubblico. La tensione tra i concorrenti si è manifestata già in occasione di una prova, scatenando reazioni tra i telespettatori.

Tensione alle stelle, parole durissime e poi il chiarimento: a Pechino Express basta una prova per far esplodere anche le coppie più affiatate. Nella seconda puntata, Chanel Totti e Filippo Laurino hanno dato vita a una lite furibonda davanti alle telecamere. Tra fango, fatica e nervi tesi, lo scontro è diventato subito virale. Ma dietro le urla c’è molto di più: dinamiche di squadra, stress e strategie di gara. Ecco cosa è successo davvero. La lite esplode durante una delle prove più dure della puntata, ambientata nel fango. I concorrenti devono affrontare una sfida fisica e simbolica legata a un rituale locale: recuperare un campanaccio e arare il terreno, simulando il lavoro dei contadini travestiti da bufali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pechino Express, la lite esplosiva tra Chanel Totti e Filippo Laurino diventa virale in poche ore

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