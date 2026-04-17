Il dibattito sulla proposta di una super tassa sulle seconde case a New York ha attirato l’attenzione di diverse figure politiche. Il candidato repubblicano ha criticato la politica fiscale adottata dal sindaco, accusandola di danneggiare la città e di rappresentare un fallimento per lo sviluppo locale. La discussione si concentra sulle conseguenze di questa misura e sulle reazioni di vari esponenti politici.

Donald Trump si scaglia contro Zohran Mamdani e la sua politica fiscale per New York City. "Purtroppo, il Sindaco Mamdani sta distruggendo New York! Non c'è alcuna speranza! Gli Stati Uniti d'America non dovrebbero contribuire al suo fallimento. La situazione non farà che peggiorare", scrive il presidente su Truth. "Le politiche basate su tasse, tasse e ancora tasse sono sbahliate. La gente sta fuggendo. Devono cambiare rotta, E in fretta. La storia ha dimostrato che questa "roba" semplicemente non funziona", scrive ancora Trump, dopo che in questi primi mesi il suo rapporto col nuovo sindaco di New York era apparso cordiale. Ma di cosa parla The Donald? Il sindaco socialista ha ottenuto il via libera per tassare i ricchi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima di Mamdani: super tassa sulle seconde case per colpire i ricchi di New York. Trump: "Sta distruggendo la città"

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