Tari non pagata via sms ma è una truffa che può svuotarti il conto con una semplice telefonata

Negli ultimi giorni, molte persone hanno ricevuto messaggi via SMS che richiedevano il pagamento della Tari. Questi messaggi sembravano provenire da enti ufficiali, ma si sono rivelati truffe. Gli utenti che hanno risposto rischiano di essere vittime di frodi, che in alcuni casi hanno portato a furti di denaro attraverso telefonate fraudolente. La truffa si è diffusa in diverse zone del paese, coinvolgendo cittadini di diverse regioni.

Negli ultimi giorni centinaia di cittadini italiani, in particolare nell’hinterland milanese e nelle province marchigiane, hanno ricevuto un messaggio apparentemente innocuo ma potenzialmente pericoloso. Un sms che recita: “ La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti “. Poche righe che suonano familiari, quasi burocratiche, il tipo di comunicazione che ti aspetteresti da un ente locale. Il problema è che dietro quel numero non c’è alcun Comune, nessun ufficio tributi, nessuna amministrazione pubblica. C’è invece un tentativo di truffa ben orchestrato che sfrutta la paura di sanzioni e il senso di dovere civico degli italiani.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tari non pagata via sms, ma è una truffa (che può svuotarti il conto con una semplice telefonata) Notizie correlate Allarme truffa Tari: il falso SMS con prefisso 893 che svuota il contoUna serie di messaggi fraudolenti inviati tramite cellulare sta colpendo i residenti di Torino e diverse zone del Canavese, utilizzando il tema della... «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsIl Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tari non pagata, a Sassari la truffa corre via sms: l’allarme dall’amministrazione comunale; Tari non pagata: ondata di messaggi-truffa nel Milanese. Ecco come evitare di cascarci; Tari non pagata a Jesi, ci chiami per saldare: ma è una vera e propria truffa; Tari non pagata: ecco i messaggi che stanno arrivando sui cellulari. Come evitare la truffa. Tari non pagata al Comune. Ora avvisi bonari ’ai ritardatari’: Poi via ai decreti ingiuntiviImporti Tari non pagati risalenti addirittura al 2019. Il Comune di Porcari ha approvato le liste di tributi non assolti da alcuni contribuenti per i quali, in caso di ulteriore mancato adempimento, ... lanazione.it Tari non pagata, a Sassari la truffa corre via sms: l’allarme dall’amministrazione comunaleUn sms che invita a contattare subito un numero telefonico: per le vittime il rischio di vedersi prosciugato il conto corrente ... msn.com Il messaggio che arriva sul #telefonino segnala irregolarità nei #pagamenti #Tari e invita a chiamare un numero verde. In realtà è una #truffa. Le segnalazioni dei cittadini e le raccomandazioni del Comune di #Castellanza facebook Attenzione ai messaggi truffa sulla TARI Né AMIU né il Comune di Genova contattano i cittadini tramite SMS per richiedere dati personali o invitare a chiamare numerazioni a pagamento. x.com