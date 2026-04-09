La posizione Tari risulta irregolare | ma è una truffa attenzione all' sms

Il Comune di Piacenza e la società incaricata della riscossione comunicano che alcuni cittadini potrebbero ricevere messaggi telefonici che invitano a chiamare numeri a pagamento per sistemare la propria posizione Tari. Questi messaggi sono stati identificati come tentativi di truffa, sfruttando il momento in cui sono in corso gli invii postali per la regolarizzazione delle tasse. È importante prestare attenzione e non rispondere a questi avvisi ingannevoli.

Il Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a pagamento per regolarizzare la posizione Tari, rappresentano tentativi di truffa, sfruttando l’attuale campagna di invii per posta di regolarizzazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerlaLe prime segnalazioni in Emilia, poi in Toscana e in Veneto, ma si teme che il messaggio possa fare breccia in breve tempo sui telefoni di tutta... Leggi anche: Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti! Temi più discussi: La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla; La posizione Tari risulta irregolare. Non rispondete al messaggino-truffa; Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri. Attenzione agli SMS sulla TARI irregolare, sempre più diffusi in tutta Italia e costruiti per sembrare credibili mentre nascondono una truffa ben organizzataDietro gli SMS sulla TARI irregolare si nasconde una trappola che sfrutta urgenza e paura per spingere a pagare o condividere informazioni personali ... libero.it «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsSi tratta di una modalità che non corrisponde alle procedure ufficiali adottate per le comunicazioni tributarie: non vengono mai inviate richieste di pagamento tramite SMS, WhatsApp, Telegram o altri ... ilpiacenza.it Sembra un Sms del Comune per la Tari, ma è un’altra truffa. La nuova tecnica di phishing sbarca anche in Umbria attraverso una raffica di messaggi con cui gli architetti dei raggiri informatici si fingono il Comune di Spoleto, ma non è escluso che in queste ore - facebook.com facebook Tari, allarme di Amiu ai cittadini: “Ams truffa sui pagamenti, non rispondete” x.com