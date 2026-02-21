Ascoli coppia senza fissa dimora muore nella tenda | indaga l’ipotesi

Una coppia senza fissa dimora è stata trovata senza vita nella propria tenda vicino al cimitero di Ascoli Piceno. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già recuperato alcuni oggetti personali sul luogo. La morte, che si verifica in un’area spesso frequentata da persone senza casa, ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. Le cause del decesso sono ancora da chiarire e gli inquirenti stanno analizzando tutte le ipotesi.

Tragico ritrovamento ad Ascoli Piceno: una coppia senza fissa dimora muore nella tenda vicino al cimitero. La città di Ascoli Piceno, nelle Marche, è scossa da un evento drammatico che ha portato alla scoperta del corpo senza vita di due persone, un uomo e una donna, all’interno di una tenda situata in prossimità del cimitero civico di Borgo Solestà. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, 21 febbraio 2026, da un altro individuo senza fissa dimora che frequentava la zona, attirando l’attenzione delle autorità e dei soccorsi. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando uno degli altri senza fissa dimora che frequentano l’area ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

