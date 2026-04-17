Tarasconi eletta vicepresidente della Lega delle Autonomie Locali

Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, è stata eletta vicepresidente della Lega delle Autonomie Locali. La nomina avviene nel corso di un'assemblea nazionale dell'associazione, in un momento di rinnovo degli organi direttivi. Tarasconi ha ora un ruolo di rilievo all’interno di Ali, Autonomie Locali Italiane, che rappresenta le amministrazioni locali italiane. La sua elezione evidenzia l’importanza del territorio nel quadro dell’organizzazione nazionale.

Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, entra nella vicepresidenza nazionale di Ali, Autonomie Locali Italiane, e porta con sé il peso politico dei territori nel pieno del rinnovo degli organi dell'associazione. L'elezione è arrivata oggi all'Assemblea nazionale in corso a Bergamo e rafforza una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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