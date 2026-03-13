Zappone eletta in Regione vicepresidente della commissione speciale Pnrr e Grandi Eventi

Ieri, Emanuela Zappone è stata eletta vicepresidente della commissione speciale regionale dedicata al Pnrr e ai Grandi Eventi. La commissione è presieduta da Luciano Nobili, che è stato confermato alla guida. Zappone ha ottenuto il ruolo durante la seduta di ieri. La nomina si inserisce nel quadro delle attività della commissione, che si occupa di questioni legate a questi ambiti.

Emanuela Zappone è stata letta ieri vicepresidente della commissione speciale regionale “Pnrr e Grandi Eventi”, presieduta da Luciano Nobili, confermato alla guida. Zappone è entrata a far parte del Consiglio regionale del Lazio nel dicembre scorso, come conseguenza della sospensione temporanea di Enrico Tiero, arrestato nell’ambito di una inchiesta per corruzione. “La Commissione speciale regionale 'Pnrr e Grandi Eventi' è chiamata a svolgere un ruolo rilevante e ci attende un impegno importante nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché nell’analisi e nella valutazione delle ricadute sul territorio dei grandi eventi programmati nei prossimi anni”, ha commentato Zappone dopo l’elezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

