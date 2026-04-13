Taranto sequestrati 50 quintali di mitili nel Mar Piccolo

Nella serata del 9 aprile, nel Mar Piccolo, i militari della Guardia Costiera, supportati dal Servizio Veterinario della ASL, hanno sequestrato più di 50 quintali di mitili considerati non tracciati. L’operazione di controllo ha coinvolto le forze di polizia in un'attività di verifica e sicurezza sul patrimonio ittico locale. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

Tarantini Time Quotidiano Operazione di controllo nel Mar Piccolo, dove nella serata del 9 aprile i militari della Guardia Costiera, con il supporto del Servizio Veterinario della ASL, hanno sequestrato oltre 50 quintali di mitili ritenuti non tracciati. L’attività di vigilanza ha preso avvio presso una banchina del secondo seno del Mar Piccolo, dove sono stati individuati circa 21 quintali di prodotto sprovvisto di documentazione sulla provenienza. Gli accertamenti sono stati poi estesi alle imbarcazioni presenti nella stessa area, consentendo di rinvenire ulteriori quantitativi riconducibili a movimentazioni irregolari. Il totale del prodotto sequestrato ammonta a circa 50 quintali di mitili, risultati privi di tracciabilità e, pertanto, considerati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, sequestrati 50 quintali di mitili nel Mar Piccolo Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anzianiTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di... Gravi carenze igieniche: nel 2025 sequestrati 45 quintali di cibo, multe per mezzo milione di euroNel solo periodo natalizio, oltre 400 chili di alimenti sono stati sequestrati perché scaduti, nocivi o conservati in scarse condizioni igieniche.