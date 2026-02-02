Un Hub per Bertinoro | cittadini imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centro

Il Comune di Bertinoro ha avviato un progetto per creare un nuovo hub nel centro del paese. Con fondi della Regione, l’amministrazione ha deciso di investire in uno studio di fattibilità. L’obiettivo è trasformare Bertinoro nella sede di un centro di prossimità che coinvolgerà cittadini, imprese e istituzioni. Ora si aspetta di capire quali servizi e attività potranno nascere in questa nuova struttura.

“Verso un Hub per Bertinoro”. L'amministrazione comunale, attraverso fondi regionali, ha avviato un percorso che prevede la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato al riconoscimento di un Hub di prossimità coincidente con Bertinoro Capoluogo. Lo studio, partito a dicembre e terminerà a marzo, rappresenta il primo passaggio necessario per candidare Bertinoro come Hub di prossimità. Lo studio di fattibilità è partito con una prima fase di mappatura dello stato di fatto del territorio, delle sue risorse e opportunità, a cui seguirà l’attività di ascolto e partecipazione attraverso interviste e momenti di confronto rivolti alle associazioni di categoria, agli operatori economici e ai soggetti attivi sul territorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

