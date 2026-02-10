Prevenzione dei reati comuni e contro le truffe agli anziani l’incontro

Giovedì 12 febbraio ad Arezzo si tiene un incontro dedicato alla prevenzione dei reati comuni e delle truffe rivolte agli anziani. L’appuntamento mira a sensibilizzare cittadini e forze dell’ordine sui rischi e a fornire consigli pratici per difendersi. La serata si svolge in un clima di confronto diretto, con interventi di esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Giovedì 12 febbraio è in programma un importante incontro sul tema della "Prevenzione dei reati comuni e contro le truffe agli anziani". L'appuntamento, fissato per le 17:30 e promosso dai Carabinieri della Caserma di Anghiari, si terrà presso il Circolo di aggregazione sociale in Piazza IV Novembre. L'iniziativa nasce dalla volontà dell' Arma dei Carabinieri di coinvolgere i cittadini in un confronto sulle dinamiche dei crimini che colpiscono la popolazione, con particolare attenzione alle persone fragili. Durante l'appuntamento verranno illustrati consigli e tecniche per contrastare tali fenomeni.

