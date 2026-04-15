EGO Food Fest 2026 Taranto capitale del gusto per quattro giorni

Dal 17 al 20 aprile, Taranto ospiterà l’ottava edizione di EGO Food Fest, un evento dedicato alla cucina e alle tradizioni enogastronomiche pugliesi. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo chef, produttori e appassionati del settore. La fiera si propone di mettere in mostra prodotti locali e di promuovere il patrimonio culinario della regione attraverso degustazioni, laboratori e incontri pubblici.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara ad accogliere l’ottava edizione di EGO Food Fest, in programma dal 17 al 20 aprile, evento che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico pugliese come leva di promozione culturale e sviluppo del territorio. Per quattro giornate la città diventerà un punto di riferimento per la cucina italiana e internazionale, con la partecipazione di oltre 170 ospiti tra giornalisti di 30 testate nazionali, 30 chef, 50 pizzaioli e più di 55 produttori legati alle eccellenze del Made in Italy. L’apertura, prevista per venerdì 17 aprile, sarà interamente dedicata alla cozza nera di Taranto, protagonista di EGO Cozza Fest, iniziativa collegata alla manifestazione principale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - EGO Food Fest 2026, Taranto capitale del gusto per quattro giorni Notizie correlate EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomicaTarantini Time QuotidianoTaranto ospiterà dal 17 al 20 aprile l’ottava edizione di EGO Food Fest, rassegna dedicata alla valorizzazione del... Taranto, l’Ego Food Fest sfida il futuro: 70 chef per un patto eticoDal 17 al 20 aprile, la città di Taranto diventerà il palcoscenico principale della cultura gastronomica pugliese con l’appuntamento dell’Ego Food... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ego Food Fest 2026: per cinque giorni Taranto sarà capitale della gastronomia; EGO Food Fest 2026; Dal 16 al 20 aprile a Taranto l’EGO Food fest 2026; Ego Food Fest 2026, per quattro giorni Taranto capitale gusto e cultura. 'EGO Food Fest 2026': Taranto celebra gusto, territorio e cultura tra cozze, pizza e grandi protagonistiTARANTO - Dal 17 al 20 aprile 2026, Taranto si trasforma in un grande palcoscenico dedicato all’enogastronomia con l’attesissimo EGO Food Fest, un evento che unisce tradizione, innovazione e valorizza ... giornaledipuglia.com La cucina del futuro arriva a Taranto con Ego Food Fest 2026Ego Food Fest 2026 trasforma Taranto in un hub gastronomico del Mediterraneo con chef stellati, pizzaioli e talk sulla cucina del futuro. Quattro giorni di eventi tra sostenibilità, territorio e cultu ... italiaatavola.net Studio 100. . 100 Eventi - parliamo di Ego Food Fest con Monica Caradonna Nel corso della puntata parleremo con Giuseppina Longo e Angelo Fabio Bianca, Giun.Go - Lab, Ida Chatante, designer, Michele Bramo, attore e Luciano Di Giorgio, dal Teatro Orf - facebook.com facebook In Puglia arriva Ego Food Fest, un festival che vale la pena di tenere d'occhio x.com