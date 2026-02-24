Da Milano-Cortina al teatro Orfeo Gloria Campaner porta Taranto sul palcoscenico internazionale

Gloria Campaner ha portato Taranto sul palcoscenico internazionale eseguendo la composizione di Ludovico Einaudi durante lo spegnimento dei bracieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La pianista ha scelto il teatro Orfeo per questa performance, creando un momento di grande emozione. La scena si è arricchita di un dettaglio concreto: le luci si sono abbassate mentre le note si diffondevano nell’aria. La serata ha attirato un pubblico internazionale interessato alla musica e alla tradizione locale.

© Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano "Experience", è l'intensa composizione di Ludovico Einaudi eseguita mentre si compie lo spegnimento dei bracieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Al pianoforte, la nostra Gloria Campaner, direttrice artistica del MAP Festival, una delle più importanti rassegne nazionali ideate dall'Orchestra ICO della Magna Grecia. Fra i nomi di maggior prestigio che hanno preso parte alla diretta in mondovisione, spicca quello Gloria Campaner, protagonista di uno dei momenti più emozionanti della chiusura delle Olimpiadi. Alla fine della sua straordinaria performance, è stato come assistere a un lungo, meritatissimo applauso tributato alla nostra città.