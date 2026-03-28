Domenica 29 marzo alle ore 21, al Teatro Orfeo di Taranto, si terrà l’unica data italiana di un concerto che vedrà sul palco Piero Pelù e Raffaele Casarano. L’evento si inserisce nella terza edizione dell’Orfeo Jazz e rappresenta un incontro tra artisti provenienti da generi diversi. La serata è stata annunciata come un’occasione speciale per gli appassionati di musica.

Tarantini Time Quotidiano Una serata che si preannuncia unica al Teatro Orfeo di Taranto, dove domenica 29 marzo alle ore 21 andrà in scena l’incontro musicale tra Piero Pelù e Raffaele Casarano, nell’ambito della terza edizione dell’Orfeo Jazz. Si tratta dell’unica data italiana del progetto, che unisce la voce rock di Pelù al sax di Casarano in un dialogo tra jazz, improvvisazione e sonorità contemporanee. Sul palco anche Sade Mangiaracina al pianoforte, Giorgio Vendola al basso e contrabbasso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni. Il concerto proporrà una rilettura del repertorio di Pelù attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo, con nuove suggestioni sonore e un approccio basato sulla libertà espressiva e sull’incontro tra generi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pelù e Casarano insieme a Taranto, al Teatro Orfeo l’unica data italiana

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