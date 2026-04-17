Tapparelle rotte alla scuola dell’infanzia di Lora | la segnalazione di una tra disagi quotidiani e sprechi energetici

Nella scuola dell’infanzia di Lora, appartenente all’istituto comprensivo di Como Lora Lipomo, sono state segnalate tapparelle rotte, bloccate o non funzionanti da diverso tempo. Questa situazione riguarda diverse aule e si ripercuote sulla quotidianità degli ambienti scolastici. La problematica è stata portata all’attenzione delle autorità scolastiche, che sono state informate delle condizioni delle tapparelle danneggiate.