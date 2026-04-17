Tapparelle rotte alla scuola dell’infanzia di Lora | la segnalazione di una tra disagi quotidiani e sprechi energetici
Nella scuola dell’infanzia di Lora, appartenente all’istituto comprensivo di Como Lora Lipomo, sono state segnalate tapparelle rotte, bloccate o non funzionanti da diverso tempo. Questa situazione riguarda diverse aule e si ripercuote sulla quotidianità degli ambienti scolastici. La problematica è stata portata all’attenzione delle autorità scolastiche, che sono state informate delle condizioni delle tapparelle danneggiate.
Tapparelle rotte, bloccate o non funzionanti da tempo nella scuola dell’infanzia di Lora, dell’istituto comprensivo Como Lora Lipomo. A segnalarlo è una mamma, che chiede attenzione e un intervento per risolvere una situazione che si trascina da mesi.“In particolare una tapparella, corrispondente.🔗 Leggi su Quicomo.it
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