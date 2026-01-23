Tentata estorsione a una scuola dell’infanzia | 4 arresti tra Napoli e Caserta

Un’operazione antidroga e antievasione ha portato all’arresto di quattro persone tra Napoli e Caserta, evidenziando il ruolo del territorio casertano nelle dinamiche criminali dell’area metropolitana. L’indagine, partita dal Napoletano, ha approfondito attività illecite che coinvolgono anche la scuola dell’infanzia, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla tutela dei minori nel contesto locale.

Operazione antimafia dei Carabinieri. In manette anche un latitante catturato a Gricignano di Aversa Un'operazione che parte dal Napoletano ma che riporta al centro il territorio casertano e il suo ruolo nelle dinamiche criminali dell'area metropolitana. Quattro persone sono state arrestate per una tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Acerra, titolare di una scuola dell'infanzia, vittima di pressioni e minacce per poter continuare a svolgere la propria attività. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere figura anche Antonio Aloia, all'epoca dei fatti latitante e catturato lo scorso 25 dicembre dai Carabinieri a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta.

