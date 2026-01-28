Ice Iran e materie prime critiche Tajani come ponte tra Italia e Usa
L’Italia si schiera con gli Stati Uniti sul dossier Iran. Roma sostiene la messa al bando dei Guardiani della Rivoluzione come organizzazione terroristica, puntando a rafforzare i rapporti con Washington. Il governo italiano si impegna a fare da ponte tra Europa e America in questa delicata questione.
Sul dossier iraniano l’Italia ha scelto una linea di netta convergenza con Washington. In vista del voto dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea sulla possibile designazione dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc) come organizzazione terroristica, Roma si è collocata tra i principali sostenitori dell’iniziativa. Iran: l’Italia si allinea agli Stati Uniti Antonio Tajani ha motivato la posizione italiana richiamando la repressione violenta delle proteste interne in Iran, definita senza esitazioni un “massacro” che avrebbe prodotto “migliaia e migliaia di morti”. Una presa di posizione che rafforza l’allineamento transatlantico dell’Italia e la avvicina anche a diversi Paesi del Golfo, da tempo convinti del ruolo destabilizzante dell’Irgc. 🔗 Leggi su Formiche.net
