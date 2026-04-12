Brasilia splendida medaglia d’argento per Sofia Fiorini ai mondiali a squadre nella maratona di marcia

A Brasilia, il 12 aprile 2026, si sono svolti i Campionati mondiali a squadre dedicati alla marcia. Durante la competizione, una atleta italiana ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona di marcia, portando a casa un piazzamento di rilievo. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi e si è conclusa con questa affermazione per l'atleta azzurra.

Brasilia, 12 aprile 2026 – Sofia Fiorini è medaglia d'argento nella maratona di marcia dei Campionati mondiali a squadre riservati. La marciatrice azzurra sulle strade di Brasilia a 1200 metri di altitudine, ha concluso la gara sui 42.195 chilometri in 3 ore 25'42, nuovo primato personale andato a migliorare il tempo di 3 ore 27'19 realizzato a fine gennaio ad Acquaviva delle Fonti sotto la pioggia. Nella gara brasiliana, oro all'ecuadoregna Paula Milena Torres che dopo una prova in solitaria ha chiuso in 3 ore 24'37. Bronzo ad un'altra atleta dell'Ecuador, Nathaly Leon (3h31'47), quarta l'ottima azzurra Federica Curiazzi (3h32'21). Sofia...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brasilia, splendida medaglia d’argento per Sofia Fiorini ai mondiali a squadre nella maratona di marcia Mondiali marcia a squadre Brasilia: Italia straordinaria, 7 medaglie. Doppio argento nella maratona, quattro podi tra i giovaniFiorini argento individuale e squadra femminile d’argento nella maratona di marcia, stessa medaglia per il team maschile con Stano quinto. Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marciaArezzo, 27 gennaio 2026 – Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i...